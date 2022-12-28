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Ребенок пострадал при столкновении такси и грузовика в Петербурге

Девятилетний мальчик пострадал в ДТП с такси и грузовиком в Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Девятилетний мальчик пострадал при столкновении такси и грузовика на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, ДТП произошло с участием пяти машин, включая такси и грузовик. Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, но пока не госпитализирован, уточнил источник.

Сообщается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Подробности аварии уточняются.

26 декабря в Санкт-Петербурге в результате наезда автомобиля пострадали две женщины. Одна пострадавшая попала под колеса, когда переходила через дорогу в установленном месте. После этого автомобиль вылетел на тротуар, где сбил другую женщину.

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