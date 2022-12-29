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Историк объяснил принцип определения границ советских республик

Историк Лубков: границы СССР нарезались таким образом, чтобы противопоставлять одну республику другой
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Фото:ТАСС/Юрий Смитюк
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Границы советских республик в значительной степени формировались таким образом, чтобы уравновесить национальные движения. Об этом «Известиям» рассказал ректор Московского педагогического университета, академик Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор Алексей Лубков.

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Так он ответил на вопрос о том, по какому принципу «нарезались» границы республик в СССР и почему это зачастую происходило произвольно.

«Мне кажется, этот вопрос требует внимательного изучения. Это тема, которая до конца еще даже в историографии нашей не раскрыта. Мне представляется такая общая экспертная оценка, что в значительной степени это было связано, чтобы уравновесить те или иные национальные элиты, национальные движения, возможно, противопоставив одну республику другой. Тем самым центр имел возможность для определенной манипуляции. Потому что какой-то логикой трудно это объяснить», — отметил историк.

По его словам, в Российской империи регионы, например Средняя Азия и Кавказ, были губерниями и имели номинальные границы. Этнический состав республик был аргументом, но тоже часто менялся.

«И большевики в этом ориентировались прежде всего на большинство населения, но это не всегда совпадало даже с историческими [вопросами], и этнический состав тоже менялся, особенно если возьмем годы гражданской вдвойны, динамика очень мощная. А если мы возьмем последующие 1920-е годы, то здесь вообще, когда реализовывались огромные большевистские проекты и оргнабор был, и трудовая мобилизация, — всё это говорило о том, что это не очень актуально было», — добавил Лубков.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

Ранее в декабре сотрудник Центра военной истории РАНХиГС, кандидат исторических наук Алексей Исаев объяснил «Известиям» значение приказа И. В. Сталина «Ни шагу назад» периода Великой Отечественной войны. По его словам, этот документ направлен на разъяснение тяжелого положения Красной армии и всей страны, а его репрессивная часть обычно переоценивается.

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