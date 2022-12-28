Строительство станции второго подъема воды завершили в Белогорске

В Белогорске (Амурская область) завершили строительство новой станции второго подъема воды. Об этом сообщает PriamurMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Станцию возвели на месте обрушившейся водонапорной башни в микрорайоне «Рембаза». По словам директора ООО «Водоканал» Вячеслава Остапенко, оборудование позволит подавать воду потребителям даже при отключении электроэнергии во всем районе.

Станция состоит из комплекса накопительных емкостей и насосов. Пусконаладочные работы уже завершены.

«В первом павильоне находится обвязка станции второго подъема воды, в которой восемь емкостей для запаса воды в ночное время. Общий объем — 150 кубометров. Также в павильоне находятся два повысительных насоса, что позволит жителям микрорайона встретить Новый год без аварий и с достатком воды», — добавил Остапенко.

Водонапорная башня в микрорайоне «Рембаза» обрушилась в июне 2022 года. Ее возвели еще в 1970 году без фундамента, к лету 2022-го износ объекта составил 100%. Также было отмечено сильное переувлажнение с последующей просадкой. Строительство станции второго подъема воды на месте рухнувшей башни началось в октябре.