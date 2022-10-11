Монтаж станции второго подъема воды стартовал в Белогорске

В городе Белогорске (Амурская область) приступили к монтажу станции второго подъема воды. Она заменит рухнувшую водонапорную башню.

Как сообщили ИА PriamurMedia в пресс-службе городской администрации, станцию возводят на улице Кирова в микрорайоне «Рембаза». На эти цели из регионального бюджета выделили 37 млн рублей.

Станцию второго подъема воды монтируют вместо водонапорной башни, рухнувшей в июне 2022 года. Объект возвели еще в 1970 году без фундамента, к лету 2022-го его износ составил 100%. Также было отмечено сильное переувлажнение с последующей просадкой.

По словам директора ООО «Водоканал» Вячеслава Остапенко, после обрушения сложилась критическая ситуация, возникли проблемы с обеспечением населения питьевой водой. По адресу Кирова, 298/2 был введен режим ЧС.