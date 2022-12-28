Петербуржец прикрепил фото убитых детей к заявлению на загранпаспорт «для привлечения внимания»

Житель Санкт-Петербурга после нескольких неудачных попыток оформить загранпаспорт приложил к очередному заявлению фотографию убитых детей, чтобы привлечь внимание.

Как рассказал 28 декабря «Известиям» источник, мужчина пытался оформить загранпаспорт через «Госуслуги». После очередного отклоненного заявления он к новой заявке прикрепил фотографию убитых в стенах образовательного учреждения несовершеннолетних.

Как выяснилось позднее, мужчина скачал снимок из интернета. Предположительно, кадр был сделан на месте стрельбы в гимназии № 175 в Казани, произошедшей в мае 2021 года.

По факту произошедшего проводится проверка.

Жертвами той трагедии стали девять человек, более 30 пострадали. Напавшим является бывший выпускник этого образовательного учреждения. Он открыл огонь в здании, а также привел в действие самодельное взрывное устройство.