Врач раскрыла пользу шампанского для мозга и сердца

Шампанское может быть лучшим выбором для праздничного застолья, поскольку этот напиток содержит ряд полезных для организма веществ. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт, кандидат медицинских наук Светлана Савченко в субботу, 31 декабря.

«Действительно, шампанское может быть лучшим выбором для праздничного застолья, по сравнению с другими напитками, содержащими больше калорий и алкоголя», — подтвердила специалист.

По ее словам, шампанское содержит полезные вещества для сердца и мозга. Так, под влиянием солнечного света в виноградной лозе вырабатывается полезная для поддержания пространственной памяти — фенольная кислота. Чем больше воздействие солнца и естественнее процесс созревания винограда, тем больше фенольной кислоты буде содержаться в винограде, а значит и больше пользы.

«Под влиянием шампанского увеличивается содержание белка под названием дистрофин, который при недостатке связан с нарушением когнитивной функции мозга. Шампанское увеличивает также продукцию фермента центральной нервной системы, называемого CNPase, снижение которого связано с болезнью Альцгеймера и сердечной недостаточности», — уточнила Савченко.

Что касается калорийности, то среди игристых напитков стоит отдать предпочтение бокалу шампанского вида брют. Он содержит от 80 до 90 калорий, тогда как бокал белого или красного вина может содержать до 130 калорий.

«Однако тем, кто следит за своим весом, стоит обратить внимание на то, чем вы закусываете алкоголь. Так, при употреблении алкоголя организм замедляет метаболизм углеводов и жиров, поэтому лучшей закуской будут белоксодержащие продукты», — рекомендовала врач.

Также специалист напомнила, что алкоголь стимулирует выведение жидкости из организма, что может вылиться в обезвоживание, головную боль, головокружение и тошноту. Чтобы этого избежать, следует чередовать бокал шампанского с бокалом воды. А также не смешивать шампанское с другими видами алкогольных напитков.

«Все помнят мгновенный опьяняющий эффект, который достигается за счет углекислого газа, содержащегося в пузырьках напитка, что ускоряет всасывание алкоголя в кишечнике. Не стоит ускорять всасывание «тяжелого» алкоголя, чтобы не навредить организму, не потерять голову во время праздника и на утро иметь прекрасное настроение и самочувствие», — добавила Савченко.

28 декабря врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова рассказала, как защитить печень во время новогоднего застолья. Так, для начала необходимо продумать новогоднее меню, предпочтительно включить в рацион белковые продукты, зелень, овощи, фрукты. Желательно ограничить жирные сорта мяса, острые, жареные блюда, а также ограничить употребление соли.