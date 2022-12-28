Пострадавшим от падения наледи с крыши дома в Москве оказался сотрудник МЧС
Высокопоставленный сотрудник МЧС пострадал из-за падения сосульки в Москве. Об этом в среду, 28 декабря, сообщил «Известиям» осведомленный источник.
Наледь упала на прохожего с крыши нежилого здания на улице Инициативной днем в среду. Источник отметил, что пострадавший — 50-летний директор департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров.
Мужчина шел под крышей, когда на него упала наледь с высоты второго этажа.
По информации «Известий», генерал-лейтенант находится в больнице с травмой головы.
Инцидент попал в объективы видеокамер. Как следует из кадров, на тротуар упала наледь, образовавшаяся на водосточной трубе.
Дорогомиловская межрайонная прокуратура Москвы проводит проверку, выясняются лица, ответственные за уборку снега и наледи. Будут приняты меры прокурорского реагирования.