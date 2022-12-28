Мужчина госпитализирован в Москве после падения на него льдины с крыши
Наледь с крыши упала на мужчину в Москве , пострадавший госпитализирован. Об этом 28 декабря сообщила в своем Telegram-канале прокуратура столицы.
«Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с получением мужчиной телесных повреждений», — отметили в ведомстве.
Инцидент произошел на улице Инициативной. Льдина упала на прохожего с крыши нежилого здания.
Мужчина находится в больнице, подробной информации о его состоянии нет.
Прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, лиц, ответственных за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи. Будут приняты меры прокурорского реагирования.
В ноябре житель Санкт-Петербурга взыскал с городских коммунальных служб 178 тыс. рублей за поврежденный автомобиль. На машину упала наледь.