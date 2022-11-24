Службы ЖКХ Петербурга заплатят 200 тыс. рублей за упавший на авто лед

Житель Санкт-Петербурга взыскал с городских коммунальных служб 178 тыс. рублей за поврежденный автомобиль. На машину упала наледь.

Телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу судов города сообщает, что инцидент произошел 25 февраля 2021 года в районе дома 8 на улице Марата. Льдина обрушилась с крыши на припаркованный у дома Mercedes. Ущерб оценили в 118,9 тыс. рублей.

Представители жилкомсервиса № 2 в суд не пришли. Было установлено, что никаких сигнальных лент или предупреждающих объявлений на доме не было. В итоге суд принял решение взыскать с компании сумму ущерба и еще 59,5 тыс. рублей в качестве штрафа.

Ранее сообщалось, что льдина обрушилась на мать с двухлетней девочкой в Петроградском районе Петербурга. Ребенок получил черепно-мозговую травму. У матери диагностировали ушибы головы, шеи, спины и руки.