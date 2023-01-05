Настроились на рост

Динамика цен под конец прошлого года подозрительно долго балансировала возле 12–13%, что укладывается в прогнозы ЦБ и правительства, но в целом противоречит их позитивному настрою.

Конечно, 12% — это не то же самое, что 18% в апреле на фоне санкций и повышенной потребительской активности, но тем не менее до целевых 5% нынешними темпами можно снижаться весь наступивший год, так в итоге и не достигнув таргета ЦБ.

В недавнем опросе экспертов Центробанк выяснил, что они в среднем ожидают около 6% по итогам 2023 года. Эта цифра укладывается в официальный прогноз самого регулятора, который дает 5–7%.

Но только и первая, и вторая оценки очень сильно расходятся с инфляционными ожиданиями населения, от которых в значительной мере зависит реальный рост цен: если россияне готовы мириться с повышением, то оно состоится.

По последним данным опросов населения мы видим, что инфляционные ожидания остаются стабильно высокими весь год. Потребители закладывают в среднем более 12% роста цен. При этом наблюдаемая гражданами инфляция еще выше — 16%.

С одной стороны, так было всегда: Росстат и реальные потребители оценивают рост цен по-разному. С другой, тут больше важна динамика, а не конечные цифры. За девять месяцев, начиная с марта, позитива особо и не добавилось. В марте мы имели чуть более 16% наблюдаемой годовой инфляции, позднее был скачок вверх до 25% и быстрый откат вниз, но в декабре, по итогу, мы оказались снова на уровне 16%, что довольно близко к реальной расчетной инфляции в стране.

Если сравнивать с ситуацией пятилетней давности, когда россияне тоже «видели» рост цен вблизи 20%, а у Росстата она была ниже 10%, то сейчас разрыв между ними не такой уж большой. В марте он был еще меньше — 20% против 18%.

То есть к началу 2023 года сложилась ситуация, когда население научилось лучше «считать» и прогнозировать инфляцию. Люди по-прежнему закладывают двузначное повышение цен, и эти ожидания по факту растут уже три года подряд.

Для готового инфляционного скачка не хватало только пары факторов: завышенных ожиданий продавцов товаров и какого-нибудь внешнего толчка, например, взлета курсов валют. Точнее, не хватало на момент последних опросов.

В декабрьских данных ЦБ видно, что предприятия всё более активно готовятся поднимать цены. В торговле таких набралось около 30%, в промышленности — более 20%. Средний ожидаемый рост цен у производителей и продавцов — 6,5% за квартал.

То есть бизнес в ближайшие три месяца готовится поднимать цены на большую величину, чем размер инфляции, которую ЦБ и правительство хотели бы видеть по итогам всего 2023 года. А значит, высока вероятность, что даже 7% удержать не удастся.

Сильный драйвер, пока не учтенный во всех этих расчетах, — курс рубля. Он уже проседал на момент опросов, и пик пришелся на декабрь. Суммарно доллар вырос за последние три месяца прошлого года на 19%, юань — на 24%, евро — на 33%.

Даже в условиях зажатого импорта понятно, что сильный виток девальвации скажется на ценах. В среднем по корзине валют рост превышает 25%. В прежние годы это бы прибавило до 5%. Сегодня, допустим, это будут скромные 2–3% за целый год.

Таким образом, Новый год россияне встречают еще со старыми ценами, но с ожиданием более высокой новой стоимости товаров. И у этого есть серьезные основания: импорт, включая китайский и турецкий, подорожает. Продавцы и производители к этому готовы, покупатели тоже.

Если давать грубую оценку и закладывать в базовый прогноз те самые «лишние» 2–3%, то по итогу в 2023 году мы можем увидеть от 7% до 10% росстатовской инфляции. У конечных покупателей, как обычно, рост будет разный. Сильнее затронет тех, кто больше тратит на базовые и самые дешевые товары.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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