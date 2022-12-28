Почти 28 тыс. человек заболели ОРВИ в Омской области
Свыше 27,7 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за неделю в Омской области. В Роспотребнадзоре отмечают преобладание свиного гриппа среди циркулирующих вирусов.
Порядка 50% заболевших — лица старше 15 лет. Еще 21,7% заболеваемости приходится на детей от семи до 14 лет. Об этом сообщает ИА «Город55». Больше 15% заболевших — дети от трех до шести лет.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае наблюдается пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю к медикам обратились 23 тыс. человек. Больше половины заболевших — дети. Эпидемически порог превышен на 67,9%.