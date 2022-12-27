Больше 23 тыс. человек заболели ОРВИ в Красноярском крае за неделю
Красноярский край вышел на пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева.
За минувшую неделю к медикам обратилось свыше 23 тыс. человек. Больше половины заболевших — дети. Эпидемический порог превышен на 67,9%.
В Бородино, Красноярске, Пировском, Сухобузимском районах и Таймырском муниципальном районе заболеваемость оказалась выше среднего краевого показателя. В Роспотребнадзоре отмечают, что 55% жителей региона сделали прививки против гриппа.
За последнюю неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась на 7%. Общее число заболевших по стране составляет 1,7 млн человек.