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Российский завод Toyota будет производить авто других марок

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Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress
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Российский завод Toyota Motor с большой долей вероятности будет расконсервирован, и на нем возобновят производство автомобилей других брендов. Об этом рассказал вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова привело 28 декабря агентство ТАСС.

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«Решение о дальнейшей судьбе завода Toyota «на выходе». После остановки производства завод в Санкт-Петербурге прошел процедуру консервации. И сейчас Минпромторг совместно с петербургским правительством прорабатывает возможные варианты дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки. Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято», — рассказал Мантуров.

По мнению главы ведомства, российские активы Toyota приобретет сторонняя компания и японский концерн не получит опцион на их обратный выкуп.

В конце сентября 2022 года Toyota Motor официально объявила, что не будет возобновлять работу своего завода в Санкт-Петербурге и уволит весь его персонал. В японской компании заявили, что не нашли возможности наладить доставку необходимых компонентов на предприятие, поэтому и решили его закрыть. Мощность завода составляла 100 тыс. машин в год.

На площадке по полному циклу, включая сварку и окраску кузова, выпускали седан Camry и кроссовер RAV4.

16 ноября Toyota начала сокращать сотрудников, которые работали на заводе в Санкт-Петербурге. Компания вынесла персональное предложение каждому сотруднику, которое включает выплату от 12 средних заработных плат, а также сохранение на протяжении года после увольнения ДМС. Кроме того, если работник пожелает переобучиться или повысить свою квалификацию, компенсации расходов на обучение составят до 50 тыс. рублей, уточнили в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

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