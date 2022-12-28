Глава поселка под Хабаровском умер во время совещания совета депутатов

Глава рабочего поселка Ванино в Хабаровском крае Андрей Семенов умер во время совета депутатов. Об этом в среду, 28 декабря, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации Ванинского района.

Семенов скончался во вторник, 27 декабря.

«Глава поселка был на совещании вчера, на совете депутатов, стало плохо, упал и умер. Может быть, тромб оборвался, если мгновенная смерть. Не знаем пока», — сообщил источник.

Исполняющий обязанности главы пока не назначен. В администрации поселка причины и подробности случившегося не раскрыли.

Андрей Семенов был назначен главой городского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в декабре 2021 года. Перед этим он более 20 лет занимал руководящую должность в ПАО «Ростелеком».