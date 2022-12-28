Количество самозанятых граждан в России за год увеличилось на 67%

По состоянию на конец ноября 2022 года статус самозанятого оформили 6 млн россиян, сообщил в интервью «Известиям» гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. В декабре прошлого года эта цифра составляла 3,6 млн человек. Соответственно, за год число самозанятых увеличилось на 67%.

«Рост действительно большой. Этот тренд отчасти был прогнозируем в связи с привлекательностью режима самозанятости, например, пониженными налогами. Плюс есть тренд долгосрочного перетока работников из производственных отраслей в сферу услуг», — объяснил Дмитрий Платыгин.

В целом российский микробизнес и малый бизнес продемонстрировали гибкость, работая в условиях санкций, подчеркнул собеседник «Известий». По его словам, с уходом иностранных компаний освободились ниши в сфере торговли и логистики, чем и воспользовался малый бизнес.

«Ушли некоторые компании, которые занимались торговлей и обеспечивали логистику из европейских стран. И малый бизнес переориентировался, организовал новые цепочки поставок из азиатских стран», — рассказал он.

Среднесписочная численность работников субъектов малого предпринимательства в ноябре этого года оказалась больше, чем в ноябре 2021 года, и практически не изменилась по сравнению с сентябрем, констатировал Дмитрий Платыгин.

Рост количества самозанятых, индивидуальных предпринимателей и числа рабочих мест в малом бизнесе позволяет говорить о том, что уровень безработицы в России в ближайшее время значительно не изменится, считает эксперт. Сейчас этот показатель, по его словам, составляет 3,9%, то есть в поиске работы находятся примерно 2,9 млн человек.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Дмитрия Платыгина «Известиям»:

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