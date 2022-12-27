Водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье

В подмосковном Лыткарино на пешеходном переходе водитель сбил женщину с двумя детьми. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

По нашей информации, инцидент произошел в 20:30 мск на улице Песчаная. Женщина получила множественные травмы и была доставлена в больницу. Пострадал также один ребенок, ему госпитализация не потребовалась. Мальчика забрал отец.

Обстоятельства аварии выясняют представители ГИБДД.

Ранее, 26 декабря, в Подмосковье восемь машин столкнулись на трассе М-7 «Волга». В результате ДТП пострадал один человек.