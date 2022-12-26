Человек пострадал в результате столкновения восьми машин в Подмосковье
Восемь машин столкнулись на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье, пострадал один человек. Об этом 26 декабря сообщил источник «Известий».
Он уточнил, что массовое ДТП произошло днем в понедельник на 37-м км трассы. По его словам, из восьми столкнувшихся автомобилей как минимум два получили серьезные повреждения.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС подтвердили, что произошла авария. Однако там сообщили, что речь идет о девяти столкнувшихся машинах. Сейчас движение по трассе затруднено.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в этот день в Москве два человека погибли в результате аварии на МКАД. Как сообщалось, столкнулись легковой автомобиль и снегоуборочная машина.