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Дело возбудили по факту наезда «Газели» на семилетнюю девочку в Оренбуржье

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В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту наезда автомобиля на семилетнюю девочку. Об этом региональное УМВД сообщает во вторник, 27 декабря.

Авария произошла еще 15 октября текущего года на улице Советской в городе Новотроицк. Автомобиль «Газель», за рулем которого находился 53-летний мужчина, сбил семилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет РИА «Оренбуржье».

Девочку госпитализировали в больницу города Орска, где медики диагностировали у нее открытый перелом обеих костей левой голени со смещением отломков.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девочка получила телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении УМВД.

Возбуждено уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет ИА «Урал56.Ру». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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