Дело в отношении главы воронежских кладбищ передали в суд

В Воронежской области региональная прокуратура обвинительное заключение по делу главы местного МКУ «Администрация городских кладбищ» Андрея Хаустова, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом во вторник, 27 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на сообщение ведомства.

Дело направлено в суд.

Как выяснили правоохранители, с марта по декабрь 2021 года мужчина незаконно выдавал разрешения на захоронения. Он давал соответствующие указания своим сотрудникам, за что те получали деньги. Всего за всё время им было передано 1,8 млн рублей.

Как отмечается в материале, на время предварительного следствия мужчину отстранили от работы.

Хаустов признал свою вину. Ему грозит до четырех лет заключения.