Минкультуры РФ выделит средства на освоение залов Поганкиных палат

Псковский музей-заповедник получит от Минкультуры России средства на освоение некоторых залов Поганкиных палат. Об этом гендиректор музея Светлана Мельникова рассказала Псковскому агентству информации.

«Министерство культуры России заверило нас, что в следующем году нам выделят средства на освоение части залов Поганкиных палат. Начнем с восьми залов и темы Псковского археологического общества», — сообщила собеседница агентства.

Поганкины палаты являются самой большой гражданской постройкой XVII века на территории Пскова и представляют собой П-образное здание из трех разноуровневых частей, возведенных из местного известняка. Находятся они в историческом центре, в черте Окольного города, на Полонище.

В конце июля 2022 года было объявлено о завершении реставрации объекта культурного наследия. Всего в палатах насчитывается 28 залов. Вне периодов реставрационных работ Поганкины палаты считаются центральным музейным комплексом Пскова.