Запрос на новый образ

Специальная военная операция, как это часто бывает в истории, не столько запустила новые, сколько продемонстрировала и закрепила тенденции, уже проявлявшиеся на предыдущих этапах. Базовый тренд 2022 года — выбор России в пользу суверенитета и своего пути. Первые реальные шаги на нем были сделаны еще в 1999-м после назначения Владимира Путина на пост премьера, а очередной этап начался в 2020 году — с принятием конституционных поправок, нацеленных на повышение социальной ответственности власти и национализацию элит.



Новое путинское большинство, сформировавшееся в условиях спецоперации и усилившегося внешнеполитического давления на Россию, в течение года подтвердило долгосрочный, а не ситуативный характер. Так, даже в периоды всплесков общественной тревожности (например, после объявления частичной мобилизации в сентябре) рейтинги власти демонстрировали лишь кратковременное и при этом довольно незначительное снижение. Например, в период 18–25 сентября, когда был подписан Указ о частичной мобилизации, по данным ФОМ, рейтинг доверия президенту сократился с 77% до 74%, но уже 2 октября он вернулся на уровень 78%.



Столь заметная устойчивость обновленной общественной коалиции, сложившейся вокруг президента в 2022 году, была связана в том числе с формированием позитивной повестки, обеспечившей «программный каркас» в течение нескольких предыдущих лет, причем социальные инициативы властей, реализованные на пике пандемии в 2020–2021 годах, подтвердили, что новый общественный договор, контуры которого были закреплены по итогам голосования за конституционные поправки, носит не декларативный, а практический характер.



Оперативное принятие президентом и правительством антисанкционных мер в конце февраля — марте 2022 года позволило нейтрализовать или существенно смягчить действие западных инициатив, призванных, как выразился Владимир Путин в ходе Петербургского экономического форума, «нахрапом, с наскока смять экономику России».

Размежевание с Западом было спокойно воспринято населением и элитами именно потому, что носило содержательный, ценностный характер. О факторах усиливающегося охлаждения с США и НАТО президент упоминал еще в Мюнхенской речи 2007 года. В итоге, как выразился в своей декабрьской статье Дмитрий Медведев, «иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет».



Эта ситуация создает для нашей страны как вызовы, так и новые возможности. Россия, напомнил еще в июне Владимир Путин, «никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии». Напротив, она активно участвует в формировании новой независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах, новых логистических связей и в противодействии попыткам Запада «законсервировать любыми средствами» практики, связанные с завершением эпохи однополярного мира.



Интеграция в состав России новых регионов стала одним из главных событий года. Сделать этот процесс более эффективным помогают в том числе механизмы, которые были протестированы либо в более спокойных условиях (опыт горизонтальной кадровой мобильности, позволивший направить в новые субъекты опытных управленцев из других регионов), либо, напротив, в кризисных ситуациях (помощь со стороны волонтерского движения, вышедшего на новый уровень в период пандемии). Шефство «старых» регионов над населенными пунктами Донбасса позволяет представителям стройкомплекса из других частей страны получать новый опыт, который может быть востребован при реализации инфраструктурных проектов как локального, так и федерального уровней.



Проактивная антисанкционная политика (показателен принятый в марте-апреле комплекс мер, к примеру закон о внешнем управлении активами иностранных компаний, покинувших российский рынок), а также долгосрочная стратегия импортозамещения, позволившая, например, существенно укрепить продовольственную безопасность страны за предыдущие годы, создали возможности для более оперативного перехода на новый уровень экономического суверенитета. Выходу «новой индустриализации» на следующий этап способствует и решение субъектами Федерации задач по снабжению российских войск в зоне проведения СВО, что подталкивает их к поддержке местных предприятий и развитию межрегиональных связей.



Запрос на более самостоятельную экономическую политику регионов реализуется и благодаря активизации контактов властей субъектов с представителями постсоветских государств (можно отметить взаимодействие Самарской и Челябинской областей с предприятиями из Белоруссии, а руководства Омской области — с партнерами из Казахстана).



Новые задачи по защите технологической независимости страны — это драйверы развития научных и образовательных центров. Вспомним, например, встречу президента с представителями передовых инженерных школ, прошедшую в Новгородской области, общение главы государства с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус», масштабную программу по строительству университетских кампусов в регионах. Это в свою очередь выводит на первый план задачи в сфере молодежной политики. Недаром одним из завершающих событий 2022-го стало заседание Госсовета по этому вопросу. Можно предположить, что в 2023–2024 годах внимание к поддержке молодежных социальных проектов дополнительно возрастет.



Запрос на новый образ будущего России дополнительно актуализируется накануне президентской кампании 2024 года, в которой, с большой вероятностью, может вновь принять участие Владимир Путин.



Несмотря на определенное усиление внимания к советской эстетике и брендам (отметим недавно запущенную мэром столицы Сергеем Собяниным серийную сборку автомобилей «Москвич»), будущее России — явно не «СССР 2.0». Не государственное принуждение, а инициатива человека и его достижения. Консерватизм развития, который строится вокруг таких ценностей, как труд, достижения, Родина, семья. Как напомнил в июне президент, в международной политике Россия становится точкой опоры для поддержки таких принципов адекватного консерватизма как «деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам».



Продолжая суверенизацию элит на основе такого идеологического выбора, Владимир Путин по-прежнему остается основным драйвером перемен в стране, заранее формируя позитивную повестку для президентской кампании-2024, активная подготовка к которой начнется уже в следующем году.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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