Более чем у 200 нижегородцев подтвердили свиной грипп
В Нижегородской области свиным гриппом заболели 230 человек. Все случаи лабораторно подтверждены, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе стабилизировалась на минувшей неделе. Эпидемический порог оказался превышен на 58%.
В санитарном ведомстве призвали жителей, не привитых от гриппа, ограничить посещение общественных мест. В случае появления признаков инфекции необходимо не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом, пишет ИА «НьюсНН».
Ранее, 27 декабря, в Роспотребнадзоре сообщили, что в России показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 7%.