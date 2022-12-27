В пресс-центре МИЦ «Известия» обсуждают роль СССР в истории. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему: «СССР 100 лет спустя: влияние советского проекта на историю международных отношений». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

СССР был создан 100 лет назад, но до сих пор его влияние на мировую политику до конца не осмыслено. Как различные этапы истории СССР влияли на мировую политику? Можно ли считать уникальной роль советского проекта в международных отношениях? В каких аспектах опыт СССР продолжает определять взаимоотношения России и ее соседей? Как опыт СССР влияет на восприятие и будущее интеграционных объединений на постсоветском пространстве?

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