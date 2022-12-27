В России продажи смартфонов сократились впервые за семь лет

В России зафиксировали первое за семь лет сокращение рынка смартфонов. Об этом узнали «Известия» у ритейлеров и экспертов. В 2022 году было продано примерно 25 млн устройств, и это на 20% меньше, чем в 2021-м. Доля ведущих мировых брендов Samsung и Apple снизилась на треть, передает телеканал «Известия». На столько же усилились позиции производителей из Китая. Аналитики считают, что в 2023 году такого же снижения продаж уже не будет — скорее всего, их удастся сохранить на уровне этого года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.