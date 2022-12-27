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Обновленный Geely Coolray появится в России в 2023 году

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Фото: Geely
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Директор белорусского завода «БелДжи» Геннадий Свидерский полагает, что официальные поставки в РФ обновленного кроссовера Coolray начнутся в 2024 году. Об этом 26 декабря сообщил портал Quto.

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«В Китае они уже продаются. Постановка на конвейер даже одной новой модели несет серьезные финансовые затраты. Много времени уходит на переоснащение и перенастройку оборудования, переобучение специалистов, адаптацию новых технологий и закупку необходимых компонентов. Думаю, к этому вопросу мы серьезно вернемся не раньше 2024 года», — отметил Свидерский.

В ходе недавнего обновления машины дизайнеры внедрили в авто другие переднюю оптику и решетку радиатора, а новые бамперы украшены вставками красного цвета. Главным украшением салона стал огромный экран, составленный из двух дисплеев диагональю 10,25 и 12,3 дюйма. Также авторы интерьера заменили селектор коробки передач, обивку дверей и центральную консоль.

По официальным каналам Geely Coolray попадают на российский рынок из Белоруссии, где сборкой машин занимается минский завод «БелДжи».

22 декабря Geely получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для кроссовера Monjaro. Бренд намерен представить на российском рынке сертифицированный автомобиль в ближайшее время. Согласно ОТТС, Monjaro для российского рынка предусмотрен только в полноприводном варианте и с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с. Аналогичный ставится на хорошо известный российским автовладельцам купе-кроссовер Geely Tugella, который официально представлен в РФ. Эксперты отметили, что в Китае полноприводный Geely Xingyue L, так машина называется на домашнем рынке, продается за 185 200 юаней, или 1,87 млн рублей. Цена машины для России пока не опубликована.

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