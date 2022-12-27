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Мошенники обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Мошенники обманули в Москве 50 человек на ввозе машин из-за рубежа. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает портал «МВД Медиа».

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Отмечается что двое мужчин организовали компанию по продаже на территории РФ иномарок и разместили в интернете рекламу, в которой гражданам предлагалась помощь в покупке машин за пределами страны.

Так, желающие приобрести автомобиль должны были обратиться в офис фирмы, где после консультаций с гражданами заключался договор и они вносили предоплату более 1 млн рублей. Денежные средства перечислялись на расчетный счет организации. Взятые на себя обязательства компания не выполняла, а менеджеры позже переставали отвечать на звонки.

«Поступающие от покупателей финансы злоумышленники направляли на оплату аренды, рекламы, на счета сторонних организаций и физических лиц, а также часть суммы тратили на покупку элитных автомобилей, которые планировались для использования в интересах соучастников», — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны, одного предполагаемого организатора заключили под стражу, второй помещен под домашний арест. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. По предварительным данным, общий ущерб 50 потерпевшим превысил 50 млн рублей.

5 сентября в центре экосистемной безопасности «Тинькофф» сообщили «Известиям», что мошенники стали создавать фейковые сайты, группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы. Так, в июле-августе 2022-го в интернете было зафиксировано более 400 мошеннических страниц по такой тематике.

Эксперт Angara Security по защите бренда Виктория Варламова отметила, что число регистраций доменов, связанных с покупкой автомобилей, в августе 2022-го выросло в пять раз по сравнению с июлем и в 16 раз по сравнению с началом года.

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