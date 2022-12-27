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Военный эксперт рассказал о роли ПВО в ходе спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Специальная военная операция показала, что войсковая ПВО из средства боевого обеспечения стала важным игроком на фронте, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Так он прокомментировал слова начальника ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова, который сказал, что войсковая ПВО, по данным на 25 декабря этого года, сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3 тыс. БПЛА, свыше 1700 различных типов ракет и реактивных снарядов, в том числе боеприпасы американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.

По словам генерала, это более 60% от общего числа украинских потерь.

«Было много дискуссий на тему, нужна ли нам в войсках такая мощная ПВО, выстроенная от уровня полка. Теперь вопрос так не стоит. Стало ясно, что нужна. Мы увидели, что это важнейший род войск в современной войне. Войсковая ПВО сбила около 3 тыс. БПЛА, а каждый такой дрон — это разведывательная, или ударная машина, или камикадзе. Также было уничтожено огромное количество ракет. Всё это говорит о высоком уровне нашей войсковой системы ПВО и личного состава. Экзамен на зрелость они, безусловно, сдали», — отметил он

Также Владислав Шурыгин отметил, что по итогам СВО наши комплексы будут модернизироваться и уже сейчас видны пути их развития.

«В частности, надо увеличивать количество каналов, обеспечивающих одновременное сопровождение целей. Сейчас главный способ преодоления ПВО — это перегрузка возможностей комплексов. Для этого по цели выпускается такое количество ракет, чтобы полет всех их не могли перехватить», — считает эксперт.

Спецоперация показала, что роль ПВО становится во многом определяющей, считает эксперт.

«Большая ПВО, прикрывающая города и важные объекты, сейчас в состоянии ожидания. Ударов на большую глубину пока нет, но можно не сомневаться, что они будут», — уверен он.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации»

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