Военный эксперт рассказал о роли ПВО в ходе спецоперации

Специальная военная операция показала, что войсковая ПВО из средства боевого обеспечения стала важным игроком на фронте, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Так он прокомментировал слова начальника ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова, который сказал, что войсковая ПВО, по данным на 25 декабря этого года, сбила более 160 самолетов и вертолетов, 3 тыс. БПЛА, свыше 1700 различных типов ракет и реактивных снарядов, в том числе боеприпасы американских РСЗО HIMARS и противорадиолокационные ракеты HARM.

По словам генерала, это более 60% от общего числа украинских потерь.

«Было много дискуссий на тему, нужна ли нам в войсках такая мощная ПВО, выстроенная от уровня полка. Теперь вопрос так не стоит. Стало ясно, что нужна. Мы увидели, что это важнейший род войск в современной войне. Войсковая ПВО сбила около 3 тыс. БПЛА, а каждый такой дрон — это разведывательная, или ударная машина, или камикадзе. Также было уничтожено огромное количество ракет. Всё это говорит о высоком уровне нашей войсковой системы ПВО и личного состава. Экзамен на зрелость они, безусловно, сдали», — отметил он

Также Владислав Шурыгин отметил, что по итогам СВО наши комплексы будут модернизироваться и уже сейчас видны пути их развития.

«В частности, надо увеличивать количество каналов, обеспечивающих одновременное сопровождение целей. Сейчас главный способ преодоления ПВО — это перегрузка возможностей комплексов. Для этого по цели выпускается такое количество ракет, чтобы полет всех их не могли перехватить», — считает эксперт.

Спецоперация показала, что роль ПВО становится во многом определяющей, считает эксперт.

«Большая ПВО, прикрывающая города и важные объекты, сейчас в состоянии ожидания. Ударов на большую глубину пока нет, но можно не сомневаться, что они будут», — уверен он.

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