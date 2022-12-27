Россиянам напомнили о талантливых и забытых советских писателях

Советская литература богата талантливыми писателями, которые вошли в историю и стали известны за рубежом, но некоторые из них были незаслуженно забыты. К столетию СССР «Известия» напомнили несколько имен авторов, талант которых сопоставим с мастерством мэтров — Булгакова, Набокова и даже Гете.

Леонид Леонов ворвался в советскую литературу в 1920-е годы с романом «Вор», который воссоздал карнавальный, агонизирующий мир Москвы времен НЭП. Его главное произведение, роман «Пирамида», было задумано одновременно с «Мастером и Маргаритой» Булгакова, но писалось на протяжении более 40 лет.

Кроме того, Леонов — автор первого русского экологического романа — «Русский лес». Его писатель создавал в годы, когда об охране окружающей среды задумывались редко.

Автор «Сердечной недостаточности», «Домашнего совета», «Позавчера и послезавтра» Анатолий Алексин потряс читателей драмой «Безумная Евдокия», напечатанной в журнале «Юность» в 1976 году.

«Безумная Евдокия» ставила ребром вопросы нравственного долга и чувства ответственности. Автор проводит читателя по всем оттенкам справедливого, казалось бы, недоумения в отношении навязчивой, авторитарной и нелепо правдоискательствующей учительницы, и ломает сюжет в финале.

Владимир Орлов, написавший роман «Альтист Данилов», рассказал читателю историю о демоне, который был изгнан из ада за неисполнение своих обязанностей и сослан на Землю на «практику», чтобы вредить людям. Но и на Земле со своими задачами он не справляется. Вместо вреда он помогал людям и играл на альте, за что в конце концов был признан профнепригодным на сатанинском суде.

Согласно философии Орлова, именно встречей с чудом проверяется человек, изначально разделенный пополам. При этом одна его сторона имеет бытовую окраску, другая играет в ангельскую игру с высшими силами. В этом у «Альтиста Данилова» находили немало схожих черт с «Фаустом» Гете.

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«С глубоким прочтением: о каких советских писателях мы незаслуженно позабыли»