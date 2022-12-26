Сотовые операторы начали вновь повышать тарифы на связь

«Мегафон» повысил цены на свои услуги для ряда абонентов примерно на 10%. Об этом «Известия» узнали из разосланных его абонентам SMS.

«С 17 января стоимость вашего тарифа увеличится на 32,5 руб. и станет 357,5 руб. с учетом вашей скидки», — говорится в сообщении, которое «Известиям» переслал один из абонентов «Мегафона».

Оператор меняет цены из-за роста затрат на оборудование, объясняется в сообщении смысл этих действий.

«Мы действительно пересматриваем условия ряда архивных тарифов. Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи, в том числе ростом затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сети», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Мегафона».

«Известия» направили запросы в МТС, «Вымпелком» и Tele2.

Ранее гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан говорил, что запасы оборудования позволят возглавляемой им компании работать, не снижая качества услуг, ближайшие 5–7 лет.

Покидать российский рынок не торопятся и западные производители сетевого оборудования. Например, в начале декабря стало известно, что американскую лицензию на его поставки в РФ получила Nokia. Речь идет не о базовых станциях для строительства новых сетей, а об оборудовании и комплектующих, необходимых для работы уже действующих, объяснил «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Для операторов это значит, что теперь они могут спокойно обновлять сети — доля оборудования Nokia на российских сотовых сетях составляет примерно 25%, заключает эксперт.