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Врач дала советы по выбору шоколада для детей

Педиатр Грек рассказала, что при выборе шоколада для ребенка вместо горького и белого лучше взять молочный
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Педиатр и гастроэнтеролог, ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек рассказала 26 декабря, как правильно выбирать шоколад для ребенка и какой будет более безопасен.

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По ее словам, шоколад в принципе можно вводить в рацион питания ребенка после трех лет. Врач указала, что, выбирая между молочным и темным шоколадом, выбор лучше сделать в пользу первого, но только с содержанием какао-бобов не более 30%.

Она также рассказала, что горький шоколад вреден для нервной системы ребенка, а белый просто бесполезен, так как в нем, по сути, кроме жиров и сахара, ничего нет.

Грек подчеркнула, что при выборе шоколада важно обращать внимание на его состав.

«В составе конфет или шоколада не должно быть пальмового масла и других жиров, эмульгаторов, красителей, ароматизаторов и любых добавок, кроме летицина — натурального загустителя, который способствует лучшему усвоению жиров. В качественном шоколаде есть место только какао-маслу, тертому какао и сахару», — рассказала она «Газете.Ru».

11 июля диетолог Антонина Стародубова рассказала, что несколько кусочков горького и темного шоколада могут принести пользу для здоровья, в частности для сердца и сосудов, однако в день рекомендуется употреблять не более 15–25 г этого продукта. Она также отметила, что шоколад способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга.

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