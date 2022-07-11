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Диетолог рассказала о пользе горького шоколада

Диетолог Стародубова рассказала о снижении риска заболеваний сердца и сосудов благодаря горькому шоколаду
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Фото: Getty Images/Maren Caruso
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Несколько кусочков горького и темного шоколада могут принести пользу для здоровья, в частности для сердца и сосудов, однако в день рекомендуется употреблять не более 15–25 г этого продукта. Об этом диетолог Антонина Стародубова рассказала в понедельник, 11 июля.

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«Умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга», — отметила специалист в беседе с «РИА Новости».

Также она отметила, что шоколад способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга, пишет Pravda.Ru.

Диетолог отметила, что в какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В их составе присутствуют витамины и микроэлементы, среди которых сера, магний, калий, железо, цинк и другие.

Также Стародубова уточнила, что наиболее полезны сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70% — и относительно невысоким содержанием сахара — не более 25%. То есть это горькие и некоторые темные сорта шоколада, пишет «Москва 24».

Если же у человека есть различные хронические заболевания, нужна консультация врача, заключила врач.

Ранее, 9 июля, врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова рассказала, что вещества, которые используются при выращивании арбузов, например пестициды и нитраты, вредят организму. В частности, могут пострадать сердце и печень, сообщает телеканал «360».

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