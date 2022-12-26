Путин назначил Медведева зампредом военно-промышленной комиссии РФ
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Военно-промышленной комиссии, учредив пост первого заместителя председателя этой комиссии. Ее займет Дмитрий Медведев, который ранее занимал пост зампреда Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован 26 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Также глава государства включил в комиссию главу МЧС Александра Куренкова.
26 октября уже экс-гендиректор «Российских космических систем» (входит в «Роскосмос») Андрей Тюлин был переведен на работу в коллегию Военно-промышленной комиссии. Его должность занял Георгий Третьяков, являвшимся на тот момент исполнительным директором компании.
В указе Путина Тюлин значится председателем научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ.