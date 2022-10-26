Гендиректор РКС Тюлин переведен в коллегию Военно-промышленной комиссии

Гендиректор «Российских космических систем» (входит в «Роскосмос») Андрей Тюлин переведен на работу в коллегию Военно-промышленной комиссии, его пост займет исполнительный директор компании Георгий Третьяков.

По данным «Известий», переход Тюлина в ВПК связывают с необходимостью усилить позиции российской импортонезависимой радиоэлектроники через опыт Тюлина по стандартизации, унификации элементной базы и аппаратуры для российских разработок в авиации и космосе.

Тюлин работал в РКС с 2014 года. До этого, в 2009–2012 годах, он возглавлял ОАО «Концерн «Авиаприборостроение». В 2012–2013 годах был директором по стратегическим проектам Уральского завода гражданской авиации. С начала 2013 года — заместитель гендиректора по стратегическому планированию и обеспечению выполнения государственного оборонного заказа ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии».