Необычные поздравления Сант на Рождество

Санты в разных странах поздравили жителей необычными способами. В Перу полицейские в праздничных костюмах раздали конфеты детям. Правоохранители устроили рождественский парад в столице, передает телеканал «Известия». В США прошло праздничное представление Surfing Santas. Тысячи людей пришли посмотреть на то, как Санты покоряют волну. В Александрии жителей с Рождеством поздравил Гринч. Санта вместе с северным оленем прокатился на водных лыжах. В Германии местные Деды Морозы пошли купаться в озере. Перед массовым заплывом Санты очистили водную гладь ото льда. В честь Рождества жители пели песни и играли на баяне.

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