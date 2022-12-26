В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят роль СССР в истории

27 декабря в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «СССР 100 лет спустя: влияние советского проекта на историю международных отношений».

СССР был создан 100 лет назад, но до сих пор его влияния на мировую политику до конца не осмыслено. Как различные этапы истории СССР влияли на мировую политику? Можно ли считать уникальной роль советского проекта в международных отношениях? В каких аспектах опыт СССР продолжает определять взаимоотношения России и ее соседей? Как опыт СССР влияет на восприятие и будущее интеграционных объединений на постсоветском пространстве?

Участники:

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам;

Тимофей Бордачёв, научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД;

Сергей Жильцов, заведующий кафедрой политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России;

Владимир Рудаков, главный редактор научно-популярного журнала «Историк», член наблюдательного совета Российского общества «Знание».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.