Реклама
Прямой эфир
Мир
Суд в Минске заочно приговорил пловчиху Герасименю к 12 годам за призывы к санкциям
Туризм
Авиакомпания iFly отменила полеты из России в Египет
Мир
В Южной Корее выявили первый случай заражения «поедающим мозг» паразитом
Мир
Число жертв зимней бури в США увеличилось до 50 человек
Политика
Путин назначил Медведева зампредом военно-промышленной комиссии РФ
Общество
Всех работников нефтешахты в Коми эвакуировали после задымления
Общество
МВД РФ объявило руководителя издания Bellingcat Грозева в розыск
Общество
Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
Страна
Жительница Брянской области отдала лжеполицейскому 100 тысяч рублей
Общество
Актера Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске
Общество
Водителя с прицепом в виде саней Деда Мороза оштрафовали в Чите
Мир
Возлюбленная Роналду подарила ему Rolls Royce на Рождество

В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят роль СССР в истории

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

27 декабря в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «СССР 100 лет спустя: влияние советского проекта на историю международных отношений».

СССР был создан 100 лет назад, но до сих пор его влияния на мировую политику до конца не осмыслено. Как различные этапы истории СССР влияли на мировую политику? Можно ли считать уникальной роль советского проекта в международных отношениях? В каких аспектах опыт СССР продолжает определять взаимоотношения России и ее соседей? Как опыт СССР влияет на восприятие и будущее интеграционных объединений на постсоветском пространстве?

Участники:

  • Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам;
  • Тимофей Бордачёв, научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД;
  • Сергей Жильцов, заведующий кафедрой политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России;
  • Владимир Рудаков, главный редактор научно-популярного журнала «Историк», член наблюдательного совета Российского общества «Знание».

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022