Автомобиль сбил подростка в Орловской области

Автомобиль сбил подростка в городе Мценске Орловской области. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 24 декабря в 19:10. Водитель 1979 года рождения за рулем Hyundai ехал по улице Тургенева в сторону улицы Машиностроителей. У дома № 102 он сбил мальчика 2009 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Ранее, 23 декабря, стало известно, что на правобережье Красноярска автобус сбил мужчину, который переходил дорогу. В результате ДТП 62-летний пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. В отношении водителя было возбуждено дело по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).