В России появились в продаже электрокары Arcfox Alpha-S

Дилеры начали предлагать в России китайские электролифтбеки Arcfox Alpha-S. Цены на новые машины зависят от комплектации и оснащения и варьируются от 4,1 млн до 5,2 млн рублей, сообщило 26 декабря издание «Газета.Ru».

Китайский бренд Arcfox, который является совместным проектом компаний BAIC и Huawei, оснащен электрической силовой установкой мощностью 218 л.с. Емкость литий-ионной тяговой батареи — 94 кВт/ч. На одном заряде аккумуляторов машина может проехать до 700 км. (Для сравнения: Tesla Model S Long Range Plus может проехать без подзарядки 647 км).

По своим размерам лифтбек Arcfox Alpha-S схож с Hyundai Sonata. Салон отделан кожей темно-серого и бежевого оттенков, а шайба режимов движения находится не на центральном тоннеле, а на подлокотнике между передними сиденьями.

23 декабря стало известно, что в России автопродавцы стали предлагать необычный миниатюрный китайский электромобиль Baojun KiWi EV. Компакт на электротяге оценили в 2,8 млн рублей. В движение Baojun KiWi приводится электромотором мощностью всего 54 л.с. и крутящим моментом 150 Нм, которого для автомобиля длиной всего 2894 мм хватает сполна. Запас хода электромобиля на одном заряде составляет 305 км, а время зарядки от обычной электросети занимает пять часов. В списке опций машины на электротяге есть камера заднего вида, задний парктроник, круиз-контроль, передние стеклоподъемники, две подушки безопасности, центральный замок и 13-дюймовые колеса.