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Эксперт рекомендовал при покупках не обращать внимание на название бренда

Эксперт Ионочкин: покупателям стоит обращать внимание не на имя бренда, а на характеристики товара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Многие товары брендов с иностранным названием на самом деле являются российскими, однако не всегда покупатели об этом знают, рассказал «Известиям» генеральный директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин. При этом есть тенденция на увеличение российской продукции. Эксперт рекомендовал потребителям обращать внимание не на имя бренда, а на содержание.

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«Ксенофилия — так в психологии называется любовь и повышенный интерес ко всему иностранному (заинтересованность во всем неизвестном. — Ред.). В России это явление имеет давние корни. Они уходят во времена Петра Великого, который, по мнению крестьян, «завел в России все заморские хитрости». Петр «онемечивал» нашу страну, в 18 веке она «офранцузилась», а перестройка 90-х годов XX века принесла тягу к Америке, о которой пел [певец Вячеслав] Бутусов и которую крутили по телевизору», — рассказал эксперт.

Он отметил, что еще в 2017 году американское издание Forbes опубликовало рейтинг, согласно которому покупатели большинства стран предпочитали товары с маркировкой Made in Germany.

«Между тем многие «иностранные» товары имеют российское гражданство. И не только «немецкие». «Нашим» является и «итальянец» Сarlo Рazolini (производитель обуви и аксессуаров) <…>, «настоящий английский чай» Ahmad, и Gloria Jeans, чья «джинса» воспринимается «штатовской». А также многие другие бренды», — подчеркнул Ионочкин.

В то же время, по его словам, есть бренды, которые? несмотря на русское название? являются зарубежными. Среди них мороженое «48 копеек», косметика «Черный жемчуг», чай «Беседа».

«В маркетинге действует один и тот же закон — подстройка под потребительские предпочтения. Если есть потребитель, который считает, что в каких-то товарах наша страна «впереди планеты всей», и голосует за это рублем, то бизнес начинает гонку за его внимание, предлагая подходящий ожиданиям нейминг», — добавил эксперт.

По его словам, существует тенденция к увеличению российских и «замаскированных» под них товаров. Он привел результаты опроса онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» и исследовательского центра ResearchMe, проведенного летом этого года, согласно которым 44% россиян готовы полностью отказаться от импортных товаров в пользу отечественных.

«Разборчивому потребителю порекомендуем обращать внимание не на форму, упаковку, имя бренда, его заявленное гражданство, а на содержание, больше уделять внимания характеристикам товаров. Не всё золото, что gold», — заключил Ионочкин.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что, по информации Ассоциации компаний розничной торговли, продуктовой торговле России пришлось заменить на полке каждый седьмой бренд после ухода иностранных корпораций. Больше всего наименований освежили в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, макаронных и кондитерских изделий. Как отмечается, марки ушедших производителей ритейлеры меняли в основном на отечественные.

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