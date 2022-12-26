Китайская Nio показала новые кроссоверы ES8 и EC7

Компания Nio показала второе поколение флагманского кроссовера ES8. Одновременно был представлен новый купеобразный паркетник EC7, сообщило 26 декабря издание «Авторевю».

Новый Nio ES8 получился крупнее предшественника, длина машины выросла на 77 мм (до 5099 мм), а ширина стала больше на 27 мм (до 1989 мм). Как и прежде, кузов сделан из высокопрочных сталей и алюминия. Автомобиль оборудован лидарами и камерами, которые необходимы для работы автопилота Nio Autonomous Driving, NAD. Весь набор помощников включает 33 датчика, а для обработки данных установлен компьютер Adam. Заявлено, что NAD будет отвечать третьему уровню автономности.

Новая версия кроссовера будет строго шестиместной, а все сиденья оборудованы электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Единственная комплектация будет включать в себя обивку сидений из высококачественной кожи, вставки из деревянного шпона, панорамную крышу и многое другое. Перед водителем будут приборный дисплей на 10,2 дюйма, экран медиасистемы диагональю 12,8 дюйма и анимированный голосовой помощник.

Кроссовер представлен в единственной двухмоторной версии с полным приводом. Суммарная отдача электродвигателей составит 653 л.с. и 850 Нм. На выбор предложены тяговые аккумуляторы емкостью 75 и 100 кВт/ч, паспортный пробег на одной зарядке составляет 465 и 605 км соответственно (по циклу CLTC).

Вторая новинка, купеобразный Nio EC7, по силовой установке похож на ES8, но у машины более короткая колесная база (2960 мм) и скромнее габариты: длина — 4968 мм, ширина — 1974 мм, высота — 1714 мм. Важное отличие купеобразной модели — панорамная крыша, у которой нет ни сдвижной секции, ни закрывающей шторки. Стекло площадью 1,94 кв. м имеет электрохромную прослойку, а на выбор есть пять уровней прозрачности. Суммарная отдача электромоторов составляет 653 л.с. и 850 Нм, а время разгона до «сотни» — 3,8 с. По дальности хода EC7 с базовой батареей на 75 кВт/ч может проехать 635 км пути.

Обе машины появятся в Китае во второй половине 2023 года.

16 декабря стало известно, что китайский электромобиль Nio ET7 признан автомобилем года в Швеции. С момента выхода Nio на рынок Европы в октябре текущего года седан ET7 получил вначале награду в Германии, а позже в Дании модель завоевала титул технологического лидера года. Полноприводный люксовый седан на электротяге мощностью 653 л.с. сумел обойти таких грандов, как Mercedes EQS и Tesla Model Y.