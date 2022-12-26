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Китайская Nio показала новые кроссоверы ES8 и EC7

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Фото: Nio
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Компания Nio показала второе поколение флагманского кроссовера ES8. Одновременно был представлен новый купеобразный паркетник EC7, сообщило 26 декабря издание «Авторевю».

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Новый Nio ES8 получился крупнее предшественника, длина машины выросла на 77 мм (до 5099 мм), а ширина стала больше на 27 мм (до 1989 мм). Как и прежде, кузов сделан из высокопрочных сталей и алюминия. Автомобиль оборудован лидарами и камерами, которые необходимы для работы автопилота Nio Autonomous Driving, NAD. Весь набор помощников включает 33 датчика, а для обработки данных установлен компьютер Adam. Заявлено, что NAD будет отвечать третьему уровню автономности.

Новая версия кроссовера будет строго шестиместной, а все сиденья оборудованы электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Единственная комплектация будет включать в себя обивку сидений из высококачественной кожи, вставки из деревянного шпона, панорамную крышу и многое другое. Перед водителем будут приборный дисплей на 10,2 дюйма, экран медиасистемы диагональю 12,8 дюйма и анимированный голосовой помощник.

Кроссовер представлен в единственной двухмоторной версии с полным приводом. Суммарная отдача электродвигателей составит 653 л.с. и 850 Нм. На выбор предложены тяговые аккумуляторы емкостью 75 и 100 кВт/ч, паспортный пробег на одной зарядке составляет 465 и 605 км соответственно (по циклу CLTC).

Вторая новинка, купеобразный Nio EC7, по силовой установке похож на ES8, но у машины более короткая колесная база (2960 мм) и скромнее габариты: длина — 4968 мм, ширина — 1974 мм, высота — 1714 мм. Важное отличие купеобразной модели — панорамная крыша, у которой нет ни сдвижной секции, ни закрывающей шторки. Стекло площадью 1,94 кв. м имеет электрохромную прослойку, а на выбор есть пять уровней прозрачности. Суммарная отдача электромоторов составляет 653 л.с. и 850 Нм, а время разгона до «сотни» — 3,8 с. По дальности хода EC7 с базовой батареей на 75 кВт/ч может проехать 635 км пути.

Обе машины появятся в Китае во второй половине 2023 года.

16 декабря стало известно, что китайский электромобиль Nio ET7 признан автомобилем года в Швеции. С момента выхода Nio на рынок Европы в октябре текущего года седан ET7 получил вначале награду в Германии, а позже в Дании модель завоевала титул технологического лидера года. Полноприводный люксовый седан на электротяге мощностью 653 л.с. сумел обойти таких грандов, как Mercedes EQS и Tesla Model Y.

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