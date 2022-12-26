Пассажиры междугороднего автобуса простояли сутки на дороге в Приморье

В Приморском крае междугородний автобус на сутки оказался заперт в снежной ловушке. Он простоял в пробке на участке дороги Осиновка – Рудная Пристань в селе Шумное. Автобус перевозил 24 пассажира.

Vostokmedia со ссылкой на ГИБДД поясняет, что в некоторых населенных пунктах из-за расчистки дорог после снегопада организовано реверсивное движение, что провоцирует создание очередей из транспортных средств, ожидающих свой проезд.

В свою очередь, ИА PrimaMedia в УМВД края сообщили, что предприятие-перевозчик ООО «Вираж» было проинформировано о дорожной ситуации в регионе. Однако там всё равно приняли решение возобновить пассажирские перевозки, подвергнув опасности жизни и здоровье людей.

Руководство ГАИ Чугуевского района взяло ситуацию под контроль, движение регулирует наряд ДПС.

В Приморском крае продолжают устранять последствия снежного циклона. За три дня в некоторых муниципалитетах выпало до шести месячных норм осадков. Режим ЧС действует в Кавалеровском, Ольгинском и Дальнегорском округах. Четыре населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее, 21 декабря, в первый день циклона, во Владивостоке произошло 38 аварий из-за сильного снегопада. По данным управления МВД по Приморскому краю, в ДТП пострадали четыре человека, повреждения получили 70 машин.