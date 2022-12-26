Браконьеры застрелили 12 косуль в Кемеровской области

В Кемеровской области четверо браконьеров убили 12 косуль. Однако забрать добычу они не успели, сообщили в понедельник, 26 декабря, в пресс-службе регионального главка МВД.

В полицию обратился представитель департамента охраны объектов животного мира Кузбасса, который рассказал, что в ходе рейда на территории природного заказника «Антибесский» выявлен факт незаконного отстрела животных.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. По ходу движения «УАЗа» полицейские обнаружили в общей сложности туши 12 косуль с огнестрельными ранениями», — сообщила пресс-служба.

Сами злоумышленники попытались скрыться на автомобиле «УАЗ». Личности уже установлены. Ими оказались жители Мариинска. По местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты зарегистрированные ружья, патроны и машина со следами шерсти и крови животных.

Ранее в городском паблике в социальных сетях появилась информация, что четверо браконьеров приехали в заказник в ночь на 22 декабря, где застрелили из ружья шесть самцов и шесть самок косули. При виде полиции они скрылись на джипах, на ходу сбрасывая туши, и слепили егерей лампами, чтобы уйти от погони.

Сумма ущерба, нанесенного охотничьему фонду Кемеровской области, оценивается в 3 млн рублей.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит до пяти лет лишения свободы.

Осенью полиция Удмуртии задержала жителя Пермского края за незаконную добычу лосихи. Установить личность браконьера удалось благодаря баллистической экспертизе пули, извлеченной из туши животного. Злоумышленником оказался 39-летний безработный. Размер ущерба природным ресурсам специалисты оценили в 80 тыс. рублей.