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Аналитики рассказали о повышении «индекса Деда Мороза»

Tinkoff Data: «индекс Деда Мороза» вырос на 20% за год
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Аналитический проект Tinkoff Data представил ежегодный «индекс Деда Мороза», который отражает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году. Средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за 2022 год выросла на 20% и составила 2102 рубля. Результаты исследования поступили в редакцию «Известий» 26 декабря.

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По данным AI-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA, в 2023 году индекс Деда Мороза вырастет еще на 12%, до 2356 рублей.

Аналитики исследовали данные в открытых источниках и на популярных сайтах объявлений. Для расчета индекса использовалась средняя стоимость поздравления аниматоров в декабре перед новогодними праздниками.

Выяснилось, что за последние пять лет индекс вырос в два раза. При этом если накануне новогодних праздников в 2021 году по сравнению с 2020 годом стоимость поздравления Деда Мороза увеличилась на 10%, то в этом году прирост индекса составил уже 20%. Как объясняют эксперты, одна из причин этому — высокий спрос на аниматоров. Так, в 2022 году еще больше россиян планируют отпраздновать Новый год дома. В прошлом году 76% опрошенных отметили праздник дома, в этом году о таких планах заявили уже 80% россиян.

Среди городов-миллионников самый высокий «индекс Деда Мороза» традиционно в Москве с 2021 года вырос на 28%, до 2815 рублей. В топ городов также вошли Санкт-Петербург (2216 рублей), Краснодар (2108 рублей), Ростов-на-Дону (2080 рублей). Минимальный индекс среди городов-миллионников — в Волгограде: в среднем поздравление в этом городе стоит 1437 рублей.

2 декабря председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил «Известиям», что премиальная продукция к праздничному столу в этом году не подорожает. Так, федеральные ритейлеры не планируют повышать цены на деликатесы — рыбу и икру, колбасы, овощи и фрукты, а также игристые вина.

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