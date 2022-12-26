В Кремле рассказали о планах Путина посетить рождественскую службу

Президент России Владимир Путин в Рождество традиционно посетит службу, сообщил в понедельник, 26 декабря, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он традиционно в Рождество посещает службу, будет так и в 2023 году. Мы тоже сообщим», — сказал Песков.

В 2022 году президент России присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа, который находится на территории его резиденции в подмосковном Ново-Огареве.

Официальный представитель Кремля также отметил, что до Нового года глава государства планирует пообщаться с лидером КНР Си Цзиньпином. Что касается новогодних поздравлений, то как рассказал Песков, Путин не планирует поздравлять с Новым годом президента США Джо Байдена. Однако он не смог уточнить, относится ли нежелание президента поздравлять зарубежных коллег с праздниками ко всем недружественным странам.

Ранее Путин рассказал, что планирует встретить Новый год в кругу семьи и, конечно, посмотрит «поздравление президента» в новогоднюю ночь.