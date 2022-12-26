Российский боец смешанных боевых искусств Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC-2022

Ислам Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC-2022. Первое место занимает австралиец Алекс Волкановски. Россиянин является действующим чемпионом в легком весе, передает телеканал «Известия». 12 февраля Ислам Махачев сразится с австралийцем. Турнир UFC 248 пройдет в городе Перт в Австралии.

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