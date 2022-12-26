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Более 15 т незаконно добытого янтаря изъяли из оборота в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оперативники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и сотрудники правоохранительных органов Калининградской области пресекли незаконный оборот янтаря. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Задержана группа из четырех жителей региона. Предварительно установлено, что злоумышленники организовали масштабную скупку незаконно добытого янтаря для последующей обработки и реализации. <...> Двоим из четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоим — в виде запрета определенных действий», — отметила она.

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В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга».

В общей сложности было обнаружено свыше 15 т янтаря-сырца. Стоимость такой партии на черном рынке превышает 25 млн рублей. Камни хранились в гаражах, хозяйственных постройках и офисных помещениях на территории Калининграда, там же их разделяли на фракции и обрабатывали.

Кроме того, в ходе обысков были изъяты станки, оборудование для добычи сырья, водолазное снаряжение, моторные лодки, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства и прочие предметы, которые могут иметь значение для следствия.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают поставщиков нелегального янтаря и пути сбыта заготовок для ювелирных изделий.

Ранее, в марте, в Московской области двух мужчин задержали по подозрению в контрабанде янтаря. По информации следствия, в 2021 году мужчины приобрели сырец янтаря общей массой 99 кг. В дальнейшем путем почтовых отправлений из аэропорта Шереметьево они незаконно переместили камни через таможенную границу России в КНР. Ущерб государству составил более 4 млн рублей.

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