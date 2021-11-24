В полный рост: как Россия удвоила доход от добычи янтаря

оходы России от добычи янтаря увеличились к настоящему моменту более чем в 2 раза по сравнению с показателями 2016 г. — такие данные содержатся в отчете Ростеха по итогам третьего квартала 2021 года. Восстановление отрасли, оказавшейся в упадке в 1990-х, началось с передачи под управление госкорпорации Калининградского янтарного комбината, крупнейшего в мире предприятия, добывающего этот драгоценный камень. Каких результатов удалось добиться за последние годы и каковы перспективы — в материале «Известий».

От упадка до развития

Калининградский янтарный комбинат — единственное в России и крупнейшее в мире предприятие, добывающее янтарь — в 1990-е и начале нулевых годов было доведено до упадка и банкротства. В 2014 г. по указу президента России Владимира Путина комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. Этот шаг стал точкой отсчета реформирования всей янтарной отрасли.

Была поставлена амбициозная задача: мировая янтарная столица должна быть не в Польше или Литве, а в России, в недрах которой сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря. Эта задача подразумевала реализацию комплекса мероприятий по модернизации производства, увеличению объемов добычи сырья и производства готовой продукции, обеспечению равных условий для участников рынка, популяризации янтаря.

Преобразования предприятия и отрасли были прописаны в стратегиях развития, принятых в 2016 и 2017 гг. на корпоративном и федеральном уровнях. За несколько лет реализации стратегий, рассчитанных до 2025 г., удалось коренным образом переломить ситуацию. В развитие Янтарного комбината с 2016 г. было вложено 1,5 млрд руб.: основная часть средств направлена на закупку новой техники, оборудования (505 млн руб.) и ремонтно-строительные работы (638 млн руб.). При этом объем инвестиций вырос более чем в 15 раз – с 35 млн руб. в 2016 г. до 550 млн руб. в 2021-м (по данным за 9 месяцев – Ред.).

Объем налоговых платежей в бюджеты разных уровней с 1 января 2016 по 1 октября 2021 г. превысил 4,1 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года комбинат заплатил налогов и обязательных платежей на сумму более 1 млрд руб., что в 2,6 раза превышает объем аналогичных платежей в 2016 году. В 2020 г. комбинату удалось полностью погасить все банковские задолженности, накопленные за предыдущие годы, а это почти 1 млрд руб., и в 2021 г. разместить на депозите более 1,6 млрд руб., которые будут инвестированы в дальнейшее развитие.

Справка «Известий» На 1 октября 2021 г. фактическая численность работников Калининградского янтарного комбината составила 985 человек, средняя заработная плата – 62 381 рубль. Предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Калининградской области.

Поддержка янтарной отрасли

C 2015 г. при поддержке губернатора Калининградской области Антона Алиханова, на тот момент занимавшего должность вице-премьера областного правительства, началась разработка торгово-сбытовой политики комбината и классификатора янтаря. В 2016 г. комбинат начал продавать янтарь на бирже «Санкт-Петербург», что обеспечило равный доступ к сырью для представителей янтарной отрасли.

Ежедневно на биржевые торги выставляется порядка 15–20 т янтаря-сырца. За 9 месяцев 2021 г. Янтарный комбинат реализовал 505 т. продукции на сумму свыше 2,5 млрд руб. без НДС, из них 501,5 т проданы на бирже. В разные годы доля биржевых продаж компаниям, зарегистрированным в России, составляла от 5% до 50%.

За последние годы Янтарный комбинат провел серьезную работу в области повышения качества сырья. Так, если раньше янтарь-сырец сортировался только по размеру, то сегодня в технологических картах предусмотрено 134 критерия. Это позволяет проводить максимально точную сортировку сырья по сортам, видам и фракциям. На предприятии создана трехуровневая система проверки качества. Ежегодно актуализируется корпоративный стандарт «Янтарь», содержащий требования к качеству сырья. С 2019 г. на комбинате введены анкеты для покупателей, позволяющие оценить качество приобретенного сырья. В более 95% анкет за последние три года качество янтаря получило оценку «отлично», отрицательных отзывов не было.

В рамках поддержки местных производителей комбинат также проводит аукционы для разных категорий переработчиков янтаря – крупных компаний, микробизнеса и художников. По данным Янтарного комбината, с 2018 г. проведено 33 аукциона, на которых выставлено 258,8 тыс. кг сырья, выкуплено 52,1 тыс. кг, что составляет только 20% от выставленного объема. Статистика свидетельствует, что предприятие выставляет на продажу для местных переработчиков объем янтаря, в 5 раз превышающий их потребности, а спекуляции на тему дефицита сырья для местных переработчиков несостоятельны.

В 2021 г. произошел качественный сдвиг в развитии янтарной отрасли России. 22 июля между Калининградским янтарным комбинатом и Ассоциацией «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» был подписан первый прямой договор о поставке до конца текущего года 25 т янтаря-сырца различных фракций. Ключевое условие соглашения – переработка сырья в регионе, что исключает возможность перепродажи сырья. 1 октября 2021 г. состоялась поставка первых 5 т на сумму 41 млн руб., на конец ноября – начало декабря запланирована вторая поставка.

Аналогичное условие может вскоре появиться и в экспортных контрактах. По данным Янтарного комбината, на уровне совета директоров решается вопрос о включении в договоры с иностранными партнерами обязательного пункта о переработке части сырья на территории России.

Справка «Известий» Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» включает более 40 участников, из которых 25 являются производителями янтарной продукции.

От сырья – к продукции

В архиве Янтарного комбината не так давно был найден документ, подтверждающий, что в начале 1990-х предприятие экспортировало янтарную продукцию в 46 стран мира – от Новой Зеландии до Исландии. В те годы комбинат вел торговлю с государствами Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Ростех намерен вернуть комбинату мировую известность и выйти на рынки десятков стран, доказав лидерство России не только в производстве вооружения и космической техники, но и в горнодобывающей и ювелирной отраслях.

В прошлом году комбинат официально объявил о том, что будет наращивать объемы переработки на собственном ювелирном производстве. Это стало возможным после того, как Янтарный комбинат вновь стал производством полного цикла: в 2020 г. завершился процесс присоединения к предприятию дочерней компании «Янтарный Ювелирпром», действовавшей с 2004 года. Объединение позволило комбинату направить инвестиции на расширение и модернизацию перерабатывающего производства.

В июле 2021 г., спустя 7 месяцев с начала работ, в строй введено 6,5 тыс. кв. м производственных площадей новых цехов глубокой переработки янтаря. В создание и оснащение современным оборудованием нового ювелирного производства мощностью 50 т янтаря в год инвестировано более 260 млн рублей. При этом ежегодно выручка ювелирного производства, согласно прогнозам на три года, будет превышать 600 млн руб. (по итогам 2020 г. – 238 млн руб.). За 2020–2021 гг. закуплено более 300 станков и различного оборудования на общую сумму 149 млн рублей. На первом этапе расширения производства создано 150 новых рабочих мест, и работа по привлечению кадров продолжается.

По итогам 9 месяцев 2021 г, на ювелирном производстве комбината выпущено более 1360 кг готовой янтарной продукции (в 2016 г. – 967 кг). В ближайшие три года, согласно прогнозу комбината, объемы выпускаемой готовой продукции должны увеличиться в два раза.

Высокий спрос на янтарь на мировом рынке позволил комбинату стабилизировать финансовое положение, провести реконструкцию и модернизацию, инвестировать в развитие и заложить прочную базу для поступательного наращивания объемов внутренней переработки янтаря-сырца. Перед комбинатом стоят амбициозные задачи по развитию собственной розничной сети и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Наиболее перспективными в сфере продаж ювелирных изделий из янтаря на комбинате считают страны Ближнего Востока – Кувейт, Катар, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию. Руководство предприятия во взаимодействии с госкорпорацией «Ростех» и Министерством промышленности и торговли РФ проводит работу по налаживанию партнерских связей с ближневосточным регионом.

Параллельно с развитием собственного ювелирного производства будут реализовываться меры поддержки янтарной отрасли. Местные переработчики будут обеспечены необходимыми им объемами сырья, заверили на комбинате.