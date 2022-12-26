Четыре человека погибли после ДТП с автобусом в Канаде

В полиции подтвердили данные о четырех погибших в результате ДТП с автобусом, произошедшего во внутренних районах западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает телеканал CTV News.

Отмечается, что полицейские подтвердили информацию о погибших в аварии на шоссе 97C Okanagan Connector к востоку от Мерритта в воскресенье днем.

Региональное управление здравоохранения, в свою очередь, сообщило, что 36 пациентов из пострадавших в ДТП получили лечение от серьезных до незначительных травм.

По состоянию на раннее утро воскресенья восемь человек всё еще находились в больницах в Пентиктоне, Келоуне и Камлупсе, в том числе двое в тяжелом состоянии и двое с неопасными для жизни травмами.

По предварительным данным, причиной ДТП стало обледенение дороги.

Авария с автобусом произошла накануне вечером. Отмечалось, что в результате ДТП 53 человека пострадали, их разместили в местных больницах. Управление здравоохранения внутренних дел объявило «оранжевый» уровень готовности, который обычно объявляется при стихийных бедствиях.