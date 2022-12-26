В «Росатоме» рассказали о планах ликвидировать полигон «Красный бор»

«Росатом» планирует к 2025 году ликвидировать полигон опасных отходов «Красный бор» в Ленинградской области. Об этом в интервью «Известиям» рассказал рассказал гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Сейчас предстоит очень большая работа по ликвидации этого наследия. Мы работаем в плотном контакте с Академией наук, с Росприроднадзором. Важно, чтобы и ученые, и регулятор были детально в курсе всех наших работ. Второе немаловажное условия — практически на всех объектах, прежде чем сдать документы на экспертизу, мы создаем опытно-промышленную установку, показывающую в реалиях весь технологический процесс. Именно по этому пути мы идем, в том числе, и на «Красном бору». Определенные в экспертизы и ряд разрешений получены, работа уже идет. Мы надеемся, что в 2025 году эта работа будет завершена», — сказал он.

«Красный Бор» — полигон для размещения и хранения промышленных токсичных отходов предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области I–V классов опасности.

В могильниках «Красного бора» находится около 2 млн т токсичных отходов, которые свозились 50 лет (с 1969 года) с территории всей России и Прибалтики. Могильник исчерпал предназначенную ему площадь и представляет экологическую угрозу. Полигон законсервирован в 2014 году.

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