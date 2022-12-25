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Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Трамп назвал Байдена умственно отсталым

Трамп поздравил американцев с Рождеством и назвал Байдена умственно отсталым
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Экс-президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении американцам назвал демократов радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а главу Белого дома Джо Байдена — умственно отсталым.

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«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», — написал он 25 декабря в основанной им социальной сети Truth Social.

Трамп продолжил, назвав минюст США «министерством несправедливости», а завершил свое рождественское поздравление пожеланием любви всем.

В сентябре Трамп назвал Байдена страдающим от деменции и сумасшедшим. Таким образом он отреагировал на обвинения в экстремизме в его адрес со стороны главы государства.

Во время президентской кампании 2020 года конкурент демократа Байдена республиканец Трамп назвал своего соперника Сонным Джо. Прозвище закрепилось за демократом, так как американский лидер дремал во время проведения важных мероприятий.

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