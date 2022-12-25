Аэропорт Великого Устюга после реконструкции принял первый самолет

Аэропорт Великого Устюга начал принимать самолеты. В воздушной гавани завершилась реконструкция. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию объекта в начале декабря, передает телеканал «Известия». Взлетно-посадочную полосу аэропорта удлинили на 1,8 тыс. м. Установлены прожекторные мачты и светосигнальное оборудование. Теперь туристы могут добраться на родину Деда Мороза на самолете из Вологды, Череповца, Москвы и Санкт-Петербурга.

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